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Продукты, которые тихо убивают ваше сердце — что исключить из рациона

Спорт

Диетолог Виктория Уиттингтон рассказала, как правильно питаться, чтобы снизить высокий уровень холестерина.

здоровая еда
Фото: freepik
здоровая еда

Основной акцент — на исключении продуктов с насыщенными жирами, таких как красное мясо, жирные молочные продукты, сливочное масло и жареная пища.

"Все эти продукты стимулируют выработку холестерина ЛПНП в печени. Этот тип холестерина — главный виновник образования холестериновых бляшек, что резко повышает риск сердечных заболеваний", — отметила Уиттингтон в беседе с "Рязань Онлайн".

Для снижения риска развития сердечных болезней диетолог советует заменить насыщенные жиры на более полезные альтернативы.

Вместо сливочного масла можно использовать оливковое масло или масло авокадо. Для получения белка стоит выбирать куриное мясо, рыбу и бобовые.

Еще один важный совет — отказаться от алкоголя и сократить потребление сахара. При этом диетолог подчёркивает:

"Не нужно полностью отказываться от любимых блюд, важно лишь ограничить их потребление".

Уиттингтон также напомнила, что холестерин необходим организму, поскольку участвует в синтезе гормонов, витамина D и пищеварительных ферментов. Но получать его лучше из полезных продуктов, таких как фрукты, овощи, орехи и цельные злаки, которые богаты клетчаткой.

Регулярное употребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, также поддерживает здоровье сердца.

Поддержание нормального уровня холестерина — это не только забота о здоровье сердца, но и шаг к улучшению общего самочувствия. Внесение небольших изменений в рацион, таких как замена насыщенных жиров на полезные, добавление клетчатки и отказ от вредных привычек, может значительно снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Главное — соблюдать баланс, не отказываясь от удовольствия от еды, но делая выбор в пользу здоровья.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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