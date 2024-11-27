Тренер рассказал об опасности зимних пробежек

Фитнес-тренер Александр Карпов поделился своими опасениями относительно зимних пробежек, сообщает "Спорт-Экспресс". Он советует тем, кто только начинает заниматься спортом, избегать бега в холодный сезон. По его мнению, для неподготовленного организма такая физическая активность принесет лишь незначительную пользу.
"При низких температурах существует риск переохлаждения дыхательных органов, что может привести к серьезным заболеваниям, таким как пневмония, бронхит, туберкулез и трахеит", — заявил Карпов. Он добавил, что зимой также увеличивается риск получить травму на скользких поверхностях.
Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων — «лёгкое»), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).
Бронхит (лат. bronchitis, от бронх + -itis — воспаление) — заболевание нижних дыхательных путей, характеризующееся воспалением слизистой оболочки бронхов — хрящевых труб, идущих от трахеи к лёгочным альвеолам.
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