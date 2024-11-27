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Фитнес-тренер дала советы по сохранению фигуры в новогодние праздники

0:53
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась рекомендациями о том, как поддерживать форму во время новогодних праздников. Ее советы опубликованы в "Спорт-Экспресс". Она посоветовала ограничить потребление калорийных угощений.

Новогодний стол
Фото: flickr.com by Michal Osmenda, CC BY-SA 2.0
Новогодний стол

"Лучше выбирать легкие закуски, такие как овощные салаты или фруктовые тарелки. Во время праздников не стесняйтесь добавлять в свой рацион больше овощей, они не только помогут вам чувствовать себя сытым, но и насытят организм витаминами", — заявила Соболь.

Тренер отметила важность физической активности, рекомендуя выделять хотя бы 30 минут в день на занятия спортом. Это может быть прогулка на свежем воздухе, небольшая зарядка или танцы на празднике. По ее словам, такие действия не только способствуют сжиганию калорий, но и улучшают настроение.

 

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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