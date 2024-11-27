Фитнес-тренер дала советы по сохранению фигуры в новогодние праздники

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась рекомендациями о том, как поддерживать форму во время новогодних праздников. Ее советы опубликованы в "Спорт-Экспресс". Она посоветовала ограничить потребление калорийных угощений.

Фото: flickr.com by Michal Osmenda, CC BY-SA 2.0 Новогодний стол

"Лучше выбирать легкие закуски, такие как овощные салаты или фруктовые тарелки. Во время праздников не стесняйтесь добавлять в свой рацион больше овощей, они не только помогут вам чувствовать себя сытым, но и насытят организм витаминами", — заявила Соболь.

Тренер отметила важность физической активности, рекомендуя выделять хотя бы 30 минут в день на занятия спортом. Это может быть прогулка на свежем воздухе, небольшая зарядка или танцы на празднике. По ее словам, такие действия не только способствуют сжиганию калорий, но и улучшают настроение.

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

