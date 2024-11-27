Как сохранить фигуру в новогодние праздники? Советы фитнес-эксперта

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Большинство девушек стараются похудеть перед новогодними праздниками, чтобы встретить год стройной и красивой, и так же его провести. Однако за эти несколько выходных дней, полные оливье и шампанского, появляются лишние килограммы. Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как не испортить фигуру в новогодние дни.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, CC BY-SA 4.0 Новогодний стол

"Старайтесь избегать чрезмерного количества высококалорийных блюд. Лучше выбирать легкие закуски: овощные салаты, фруктовые тарелки. Не бойтесь добавлять в свой рацион больше овощей, они не только помогут вам чувствовать себя сытым, но и насытят организм витаминами", — цитирует эксперта "СЭ".

Тренер советует не лениться, и хотя бы немного тренироваться.

"Нужно постараться уделить хотя бы 30 минут в день спорту, будь то прогулка на свежем воздухе, легкая зарядка или танцы на вечеринке. Нельзя забывать и о водном режиме", — отметила Соболь.

Она рекомендует пить много воды, особенно если собираетесь употреблять алкогольные напитки. Вода поможет поддерживать обмен веществ.