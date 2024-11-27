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Стройная фигура после родов: подборка щадящих упражнений для молодых мамочек

1:57
Спорт

Даже спустя несколько месяцев после родов многие женщины боятся начинать заниматься спортом, однако фигуру хочется улучшить. Есть ли опасность тренировок в этот период и о каких "женских" заболеваниях нужно знать, рассказала фитнес-эксперт Акулина Бахтурина.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

"У женщин будут появиться такие заболевания, как опущение органов малого таза, геморрой, диастаз. Влиять на тренировки могут и: кандидоз, цистит, болезненные месячные и многое другое. До занятий женщинам стоит сходить к врачу, особенно тем, у которых было кесарево сечение", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Тем, у кого есть "женские" заболевания, стоит избегать спорта, где есть работа с тяжёлыми весами (бодибилдинг, пауэрлифтинг, кроссфит).

Бахтурина советует выбрать более спокойный вид спорта — мягкий фитнес или танцы. Подойдут большинству женщин и адаптированная, облегчённая версия классической хореографии, партерная гимнастика, пилатес, стрейчинг.

В случае дисфункции тазового дна, диастаза, а также после КС во время тренировок исключаются упражнения, увеличивающие внутрибрюшное давление с натуживанием пресса или с глубокими приседаниями. Также нужно убрать из программы резкие прыжки, махи, классическую планку.

При геморрое, очень важно, чтобы упражнения не вызывали излишнего напряжения мышц таза. Из упражнений будут полезны простые поднятия ног на стену, "велосипед", прогибы спины. Вам отлично подойдут: плавание, йога, спортивная ходьба.

Кстати, есть и специальные комплексы тренировок для новоиспечённых мамочек. Они помогут решить проблемы с осанкой и укрепить мышцы, а также предотвратить возникновение недержания.

Уточнения

Ро́ды у челове́ка — естественный физиологический процесс, завершающий беременность человека и заключающийся в появлении схваток, отхождении околоплодных вод, раскрытии шейки матки, конфигурации головки плода, продвижении плода по родовому каналу и в его выходе вместе с последом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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