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Гвардиола вышел к журналистам с исцарапанным лицом после неудачного матча в Лиге чемпионов

1:16
Спорт

Наставник английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил царапину на лице во время матча группового этапа Лиги чемпионов против нидерландского "Фейеноорда", сообщает Sport24.

Манчестер Сити
Фото: commons.wikimedia
Манчестер Сити

После окончания встречи тренер появился перед журналистами с поврежденным лицом и носом. Игра завершилась вничью — 3:3. На 44-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет, реализовав пенальти. В начале второго тайма Илкай Гюндоган увеличил преимущество "Сити". Спустя три минуты Холанд снова поразил ворота соперника, сделав счет 3:0. Однако за 15 минут до финального свистка Анис Хадж Мусса вернул один мяч для "Фейеноорда", затем Сантьяго Хименес забил еще один гол на 83-й минуте, а за минуту до конца основного времени Давид Ганцко сравнял счет — 3:3.

В предстоящем матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" встретится на выезде с туринским "Ювентусом", в то время как "Фейеноорд" отправится в Чехию, где сыграет против "Спарты". Титул действующего чемпиона Лиги чемпионов удерживает мадридский "Реал".

Уточнения

Хосе́п (Пеп) Мари́я Гвардио́ла-и-Са́ла — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

«Манче́стер Си́ти» — английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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