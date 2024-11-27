Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день

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Названо наиболее эффективная десятиминутная тренировка для борьбы с лишним весом в области живота. Комплекс упражнений включает "планку", "скалолаза", скручивания, "ножницы" и ситапы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Пивной живот

Для выполнения последнего упражнения нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях, вытянуть руки вперёд, затем подняться, сесть и коснуться руками стоп, после чего вернуться в исходное положение.

Тренировку следует дополнять грамотным подходом к питанию. Для достижения результата необходимо создать дефицит калорий в размере 20-30%, увеличив расход энергии по сравнению с её потреблением.

Рекомендуется отказаться от обработанных продуктов, сделать рацион более полезным и пить больше воды, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Пивно́й живо́т — обиходное название мужского абдоминального ожирения, ассоциирующегося с неумеренным потреблением пива.



Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время.

