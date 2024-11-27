Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеи оригинальных начинок для пиццы, от которых вы будете в восторге
Как мороженое помогает бороться со стрессом и анемией
Цветы против вредителей: секреты бархатцев, о которых вы не знали
5 проблем, мешающих продать подержанный автомобиль на вторичном рынке
Вот как правильно кормить кошку, если она беременна
Почему замерзает ручной тормоз и как предотвратить блокировку колёс
Модные советы по выбору шубы из искусственного меха
Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления
Паром Сочи Трабзон: как за 10 часов оказаться в Турции

Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день

0:50
Спорт

Названо наиболее эффективная десятиминутная тренировка для борьбы с лишним весом в области живота. Комплекс упражнений включает "планку", "скалолаза", скручивания, "ножницы" и ситапы.

Пивной живот
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Пивной живот

Для выполнения последнего упражнения нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях, вытянуть руки вперёд, затем подняться, сесть и коснуться руками стоп, после чего вернуться в исходное положение.

Тренировку следует дополнять грамотным подходом к питанию. Для достижения результата необходимо создать дефицит калорий в размере 20-30%, увеличив расход энергии по сравнению с её потреблением.

Рекомендуется отказаться от обработанных продуктов, сделать рацион более полезным и пить больше воды, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Пивно́й живо́т — обиходное название мужского абдоминального ожирения, ассоциирующегося с неумеренным потреблением пива.

Пла́нка статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Еда и рецепты
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Сводка с фронта: взятие Курахова — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК "Искандер" и "Гром" Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Последние материалы
Модные советы по выбору шубы из искусственного меха
Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления
Паром Сочи Трабзон: как за 10 часов оказаться в Турции
Европу ждёт беда! Газпром готовится к остановке транзита газа через Украину
Какие научные прорывы нас ждут в ближайшие годы
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Секрет прямой спины: как исправить сутулость шаг за шагом
Секрет кота Шрёдингера, который физики раскрыли спустя десятилетия
Этот теплый салат спасет от осенней хандры
Как садоводство может навредить вашему здоровью и карману
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.