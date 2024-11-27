В фитнес-зал больше ни ногой! Учёный объяснил, когда нужно делать перерыв в тренировках

Специалист по физиологии и член Британского общества исследования сердечно-сосудистой системы Дэниел Брейсон рассказал, когда необходимо делать паузу в тренировках.
По словам эксперта, главным сигналом для перерыва служит отсутствие прогресса. В таких случаях Брейсон рекомендует остановить занятия на неделю, чтобы организм смог восстановиться после интенсивных нагрузок.
Учёный также подчеркнул, что такие перерывы, если делать их каждые полтора-два месяца, могут значительно улучшить физические результаты.
Вместо сосредоточения на количестве упражнений он советует уделять внимание их эффективности, пишет The Conversation.
Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.