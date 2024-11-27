В фитнес-зал больше ни ногой! Учёный объяснил, когда нужно делать перерыв в тренировках

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Специалист по физиологии и член Британского общества исследования сердечно-сосудистой системы Дэниел Брейсон рассказал, когда необходимо делать паузу в тренировках.

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По словам эксперта, главным сигналом для перерыва служит отсутствие прогресса. В таких случаях Брейсон рекомендует остановить занятия на неделю, чтобы организм смог восстановиться после интенсивных нагрузок.

Учёный также подчеркнул, что такие перерывы, если делать их каждые полтора-два месяца, могут значительно улучшить физические результаты.

Вместо сосредоточения на количестве упражнений он советует уделять внимание их эффективности, пишет The Conversation.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.



Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

