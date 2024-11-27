Тренажёр из спортзала, который не поможет похудеть, хотя все именно этого от него и ждут

1:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда мы приходим в спортзал, нам кажется, что, если мы будем использовать все возможные тренажёры, то результат будет потрясающим. Однако на самом деле многие тренажёры могут оказаться бесполезными как для нас, так и для других посетителей.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0 Спортзал

Один из таких тренажёров, который есть в любом спортзале, — это беговая дорожка. Она может быть полезной для разминки перед основной тренировкой, однако она не является эффективным средством для снижения веса и укрепления тела.

Во время занятий на беговой дорожке основная нагрузка приходится на мышцы ног, в то время как другие группы мышц, такие как руки и талия, остаются незадействованными. Это может привести к неравномерному развитию мускулатуры и отсутствию видимых изменений в фигуре.

Кроме того, когда мы отвлекаемся на просмотр фильмов, сериалов или прослушивание музыки во время бега на дорожке, наш мозг переключает внимание с тренировки на потребление аудиовизуального контента. Исследования показывают, что результаты тренировок зависят от наших мыслей и концентрации на процессе. В случае с просмотром видео или прослушиванием музыки, наше тело работает менее эффективно, и процесс похудения замедляется.

Таким образом, беговая дорожка может быть полезна для разминки перед тренировкой, но не стоит полагаться на неё как на единственный инструмент для достижения желаемых результатов в области фитнеса и снижения веса.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).





Бегова́я доро́жка:



Беговая дорожка — спортивное сооружение для занятий лёгкой атлетикой.

Беговая дорожка — аэробный спортивный тренажёр.