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Три эффективных упражнения на пресс, которые помогут подтянуть животик к Новому году

1:57
Спорт

Сильный пресс — это не только красиво, но и полезно для здоровья. Крепкие мышцы живота поддерживают позвоночник и внутренние органы, защищают их от повреждений и облегчают повседневные движения. Кроме того, это способствует улучшению общего самочувствия.

Девушка стоит в планке на прямых руках
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, CC BY-SA 3.0
Девушка стоит в планке на прямых руках

Чтобы добиться красивого и рельефного пресса, включите в свою тренировку упражнения, описанные в этой статье, и не забывайте следить за тем, что вы едите.

Три лучших упражнения для красивого пресса

  1. "Ёжик": лягте на спину, согните ноги в коленях и прижмите поясницу к полу. Поднимите ноги и таз, подтягивая их к груди и поднимая корпус до нижнего края лопаток. Тянитесь рёбрами к тазу, а тазом — к рёбрам. Медленно вернитесь в исходное положение.
  2. "Крокодил" с оборудованием: лягте на спину, согните ноги в коленях и приподнимите стопы над полом. Возьмите оборудование (мяч, ролл, полотенце или кубик для йоги) и разместите его между ногами. Удерживайте оборудование, оказывая давление друг на друга. Переворачивайте руки в открытое положение (ладонью вверх) и опускайте ноги на закрытую руку, продолжая движение до тех пор, пока лопатки остаются прижатыми к полу, а голова направлена в противоположную сторону. Медленно вернитесь в исходное положение и повторите движение в другую сторону.
  3. Планка: примите исходное положение для отжиманий, расположив руки под плечами на ширине плеч. Поднимите тело и удерживайте его прямым, не прогибаясь в пояснице и не поднимая таз. Тянитесь головой вперёд, пятками назад. Удерживайте пресс, бёдра и ягодицы сильными. Сохраняйте это положение на протяжении 15 секунд, затем отдохните пару секунд и повторите упражнение ещё два раза.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. 

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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