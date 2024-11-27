Канадская бабушка отжалась 1575 раз за час: как ей это удалось

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59-летняя канадка смогла отжаться 1575 раз за час. Она побила мировой рекорд.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0 Девушка выполняет отжимания

Бабушкой ее точно не назовешь, Донна Джин Уайльд из Бизера, Альберта, взяла титул за наибольшее количество отжиманий за один час. Это ее второе достижение, в марте она поставила свой первый рекорд. Донна простояла в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд.

Канадка утверждает, что интенсивная тренировка для ее первого рекордного титула помогла ей во втором. Донна очень полюбила отжиматься, когда ей приходилось делать 500 в день для подготовки к планке.

Бабушку поддерживали ее 11 внуков, чьи голоса отсчитывали отжимания и подбадривали. Ребята сделали бабуле плакат "Моя бабушка официально потрясающая!", сообщает KP. RU.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

