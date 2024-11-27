Канадская бабушка отжалась 1575 раз за час: как ей это удалось

59-летняя канадка смогла отжаться 1575 раз за час. Она побила мировой рекорд.
Бабушкой ее точно не назовешь, Донна Джин Уайльд из Бизера, Альберта, взяла титул за наибольшее количество отжиманий за один час. Это ее второе достижение, в марте она поставила свой первый рекорд. Донна простояла в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд.
Канадка утверждает, что интенсивная тренировка для ее первого рекордного титула помогла ей во втором. Донна очень полюбила отжиматься, когда ей приходилось делать 500 в день для подготовки к планке.
Бабушку поддерживали ее 11 внуков, чьи голоса отсчитывали отжимания и подбадривали. Ребята сделали бабуле плакат "Моя бабушка официально потрясающая!", сообщает KP. RU.
Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.
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