5-минутная зарядка для здоровья ног: советы остеопата от плоскостопия

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лечебная физкультура направлена на лечение плоскостопия. Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин рассказал, какие упражнения помогут замедлить ее развитие.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, CC BY 2.0 Ноги

"Важно регулярно заниматься, в идеале — каждый день, по 1-2 минуты на каждое задание", — цитирует эксперта KP. RU.

Пользу принесут упражнения с блоками, в том числе подъемы на носочках, и перекатывания теннисного мяча. Заниматься можно и с самым обычным полотенцем. Его нужно положить на пол, после этого встать на край полотенца и постепенно подтягивать к себе ткань при помощи пальцев ног то левой, то правой ноги.

Уточнения

Плоскосто́пие — изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.

