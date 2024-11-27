5-минутная зарядка для здоровья ног: советы остеопата от плоскостопия

Лечебная физкультура направлена на лечение плоскостопия. Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин рассказал, какие упражнения помогут замедлить ее развитие.
"Важно регулярно заниматься, в идеале — каждый день, по 1-2 минуты на каждое задание", — цитирует эксперта KP. RU.
Пользу принесут упражнения с блоками, в том числе подъемы на носочках, и перекатывания теннисного мяча. Заниматься можно и с самым обычным полотенцем. Его нужно положить на пол, после этого встать на край полотенца и постепенно подтягивать к себе ткань при помощи пальцев ног то левой, то правой ноги.
Плоскосто́пие — изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.
Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.