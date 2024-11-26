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Кому зимой лучше не бегать? Три веские причины, чтобы придумать другое занятие

Спорт

Фитнес-эксперт Александр Карпов объяснил, почему в зимнее время года лучше отказаться от пробежек на свежем воздухе.

Девушка бежит по снежной дороге
Фото: freepik by gpointstudio, PDM
Девушка бежит по снежной дороге

По его словам, это может быть опасно.

"Если вы только начинаете заниматься бегом и никогда не тренировались в теплое время года, лучше избежать зимних забегов", — цитирует Карпова "СЭ".

Дело в том, что организм не подготовлен к физическим нагрузкам в холодное время. Поэтому пользы от такого бега не будет.

Этот вид физической нагрузки зимой имеет много противопоказаний.

"Если у вас есть перенесенный инфаркт или инсульт, проблемы с сердечно-сосудистой системой или опорно-двигательным аппаратом, хронические заболевания органов дыхания, или же варикозное расширение вен, нужно выбрать менее активный вид спорта", — отметил эксперт.

При пробежке зимой есть риск переохлаждения дыхательных органов. Нужно следить за дыханием и защищать рот с помощью маски.

Также нужно выбирать правильную обувь. Во время зимней пробежки есть большой риск поскользнуться и получить травму.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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