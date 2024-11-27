Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Печём хрустящие и нежные венские вафли всего за несколько минут — это и правда быстро
Как шоппинг превращается в кошмар: распространенные ошибки
Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери
Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России
Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы
Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака
Паралич перестанет быть приговором благодаря имплантатам от Neuralink
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Правила питья воды на тренировке: советы и нюансы

Хоккеист Макбэйн получает угрозы из-за травмы Овечкина

1:14
Спорт

Канадский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта" Джек Макбэйн столкнулся с угрозами в социальных сетях после того, как травмировал игрока "Вашингтона" Александра Овечкина, сообщает NHL Review.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0
Александр Овечкин

Сообщается, что фанаты угрожают Макбэйну физической расправой.

В ночь на 19 ноября "Вашингтон" обыграл "Юту" на выезде со счётом 6:2, а Овечкин отметился дублем. Однако в третьем периоде он получил удар коньком по ноге от Джека Макбэйна. Российский нападающий с трудом дошёл до скамейки и отправился в раздевалку, не сумев продолжить матч. Медицинское обследование показало перелом малоберцовой кости левой ноги. Овечкин выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель.

Несмотря на травму, российский форвард продолжает борьбу за "вечный" снайперский рекорд Уэйна Гретцки, который завершил карьеру с 894 шайбами. На счету Овечкина сейчас 868 голов, и ему остается забросить ещё 26 шайб. В текущем сезоне он уже оформил 15 голов.

Уточнения

«Юта» (англ   lang="en">Utah Hockey Club) — американский хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. 

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. 

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Красота и стиль
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё Аудио 
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Популярное
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.

Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери
Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России
Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы
Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака
Паралич перестанет быть приговором благодаря имплантатам от Neuralink
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Правила питья воды на тренировке: советы и нюансы
Как содержать нескольких кошек в одном доме: советы для владельцев
Не полагайтесь на народные способы определения подделки красной икры — есть только один достоверный метод
Ошибки в гардеробе, которые портят ваш стиль: как их исправить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.