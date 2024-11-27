Хоккеист Макбэйн получает угрозы из-за травмы Овечкина

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Канадский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта" Джек Макбэйн столкнулся с угрозами в социальных сетях после того, как травмировал игрока "Вашингтона" Александра Овечкина, сообщает NHL Review.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0 Александр Овечкин

Сообщается, что фанаты угрожают Макбэйну физической расправой.

В ночь на 19 ноября "Вашингтон" обыграл "Юту" на выезде со счётом 6:2, а Овечкин отметился дублем. Однако в третьем периоде он получил удар коньком по ноге от Джека Макбэйна. Российский нападающий с трудом дошёл до скамейки и отправился в раздевалку, не сумев продолжить матч. Медицинское обследование показало перелом малоберцовой кости левой ноги. Овечкин выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель.

Несмотря на травму, российский форвард продолжает борьбу за "вечный" снайперский рекорд Уэйна Гретцки, который завершил карьеру с 894 шайбами. На счету Овечкина сейчас 868 голов, и ему остается забросить ещё 26 шайб. В текущем сезоне он уже оформил 15 голов.

Уточнения

«Юта» (англ lang="en">Utah Hockey Club) — американский хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге.



Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.



Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

