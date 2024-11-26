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Глава РПЛ отреагировал на заявление о коррупции в футболе

1:13
Спорт

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который утверждал, что "Крылья Советов" задолжали 36 миллионов рублей "преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе". Слова Алаева передаёт Telegram-канал РПЛ.

"Заявление Федорищева необходимо рассматривать со всей серьёзностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции", — сообщил Александр Алаев.

В текущей турнирной таблице чемпионата России "Крылья Советов" занимают 12-е место с 15 очками. Лидером чемпионата остается петербургский "Зенит", который набрал 39 очков. На втором месте располагается "Краснодар" с 38 очками, а тройку лидеров замыкает московский "Локомотив", имеющий в активе 34 очка.

В следующем туре РПЛ "Крылья Советов" встретятся с "Зенитом". Матч пройдёт 1 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.

Уточнения

Александр Александрович Алаев (род. 30 октября 1979, Москва) — российский футболист, игрок в мини-футбол и пляжный футбол, а также футбольный функционер, исполнявший обязанности президента Российского футбольного союза с 25 декабря 2017 по 19 декабря 2018 года; генеральный директор РФС с 18 декабря 2013; генеральный секретарь РФС с 2019 года, президент Футбольной национальной лиги с февраля 2021 по июль 2022 года. С 27 июня 2022 года — врио президента Российской премьер-лиги, с 16 августа — президент РПЛ. 

Вячеслав Андреевич Федорищев (род. 14 июля 1989, Волгодонск, Ростовская область, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, экономист. Губернатор Самарской области с 13 сентября 2024 года (врио 31 мая — 13 сентября 2024). 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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