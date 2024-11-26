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Стало известно, какой человек может снять санкции с российского спорта

Спорт

Депутат Государственной Думы России Светлана Журова выразила мнение, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции, наложенные на российских спортсменов, сообщает "ВсеПроСпорт".

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
трамп

"Трамп может выступить в роли миротворца. Если это действительно произойдет, тогда есть шанс на улучшение ситуации", — сообщила Светлана Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным спортивным федерациям с рекомендацией отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в любых соревнованиях. Однако в конце 2023 года МОК разрешил атлетам из России и Белоруссии участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Всего на Игры в Париж от России отправились 15 спортсменов. Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряные медали в парном разряде теннисного турнира. Другим российским спортсменам не удалось выиграть медали на Олимпиаде в Париже.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012—2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016.

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США. На президентских выборах 2024 года Трамп вновь выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии и одержал победу над кандидатом от Демократической партии и действующим вице-президентом Камалой Харрис.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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