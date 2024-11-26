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Вашингтон одержал первую победу в сезоне НХЛ без участия Овечкина

1:21
Спорт

"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Флоридой Пантерз" в гостях в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился со счётом 4:1.

Хоккеист Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0
Хоккеист Александр Овечкин

В составе "Вашингтона" отметились Ларс Эллер (18-я и 59-я минуты), Джейкоб Чикран (42) и Иван Мирошниченко (60), а у "Флориды" единственный мяч забил Нико Миккола (7).

19 ноября 39-летний Александр Овечкин травмировал ногу в игре против "Юты" после столкновения с форвардом соперников Джеком Макбейном. После этого команда под руководством Спенсера Карбери потерпела два поражения подряд, уступив сначала "Колорадо" (1:2), затем "Нью-Джерси" (2:3).

Позднее в "Вашингтоне" объявили, что у Овечкина обнаружен перелом левой малоберцовой кости, из-за которого он будет вынужден пропустить от четырех до шести недель. Эта травма стала самой серьезной в карьере хоккеиста. Минимум 13 матчей своей команды ему придется пропустить.

"Вашингтон", имея в активе 29 очков, занимает третье место в Восточной конференции. "Флорида", заработавшая 25 очков в 22 матчах, находится на шестой позиции.

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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