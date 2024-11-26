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Большунов откровенно признался, что неудачи в начале сезона — результат болезни

1:10
Спорт

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов раскрыл тайну своих неудач на старте сезона — виновата болезнь. Лыжнику пришлось пропустить целый месяц тренировок, что не могло не сказаться на результатах.

Александр Большунов
Фото: commons.wikimedia.org by Granada, CC BY-SA 4.0
Александр Большунов

После триумфа в прошлом сезоне Большунов сенсационно уступил лидерство и остался без золота в первых трёх гонках Кубка России.

Александр Большунов выразил уверенность, что ситуация может только улучшиться, так как хуже уже не будет. Он отметил, что самое важное сейчас — восстановить здоровье, и тогда можно постепенно возвращаться к соревнованиям.

Лыжник подчеркнул, что в команде наблюдается массовое заболевание. По его словам, половина команды борется с COVID-19, а другая часть только начинает восстанавливаться. Он также упомянул, что сам перенес болезнь около месяца назад, и многие другие спортсмены потеряли значительное количество тренировочного времени.

Очередной этап Кубка России по лыжным гонкам состоится в Вершине Тёи (Хакасия) с 1 по 4 декабря.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21).

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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