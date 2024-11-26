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Тихонов отреагировал на лишение биатлониста Устюгова олимпийских медалей

1:19
Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российский биатлонист Евгений Устюгов лишился своих золотой и бронзовой медалей, полученных на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Его мнение приводит Odds.ru.

Евгений Устюгов
Фото: commons.wikimedia by Peter Porai-Koshits
Евгений Устюгов

Тихонов охарактеризовал попытку спортсмена апеллировать в Федеральный суд Швейцарии как бесполезную.

"Мы все время ищем политический заказ. Если доказано, то надо наказывать и наконец-то принять закон о допинге", — заявил он.

Ранее Устюгов потерпел неудачу в своем деле в апелляционной инстанции CAS. Суд отклонил аргументы спортсмена, утверждавшего, что наличие запрещенных веществ в его организме связано с редкими генетическими мутациями. После этого он подал жалобу в Федеральный суд Швейцарии.

В феврале 2020 года Международный союз биатлонистов уличил Устюгова в применении запрещенного препарата оксандролона, что привело к его дисквалификации на срок два года и аннулированию всех результатов за сезон 2013/2014.

Уточнения

Евге́ний Рома́нович Устю́гов (род. 4 июня 1985, Красноярск) — российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России (2010), олимпийский чемпион (2010), двукратный серебряный призёр чемпионата мира 2011 года.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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