Российский биатлонист Устюгов лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады

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Апелляционный комитет Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова, оставив в силе решение о лишении его наград зимних Олимпийских игр 2010 года. Об этом информирует официальный ресурс независимого органа по борьбе с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU).

Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM Суд

Судейская коллегия согласилась с заключением антидопингового комитета CAS относительно нарушений, обнаруженных в биологическом паспорте спортсмена. В результате, биатлонист дисквалифицирован на четыре года, а все его спортивные достижения в период с 2010 года по окончание сезона 2013/14 признаны недействительными. Это означает, что Устюгов лишается золотой медали, завоёванной в масс-старте, и бронзовой награды в эстафете на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также двух серебряных медалей, полученных на чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

После оглашения данного решения Устюгов направил апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Уточнения

Евге́ний Рома́нович Устю́гов (род. 4 июня 1985, Красноярск) — российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России (2010), олимпийский чемпион (2010), двукратный серебряный призёр чемпионата мира 2011 года.

