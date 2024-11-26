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Триатлет перечислил способы убрать боль в мышцах после тренировки

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Спорт

Триатлет Антон Пронин поделился советами по снижению мышечной боли после тренировок. Он акцентировал внимание на важности растяжки до и после занятий для подготовки и расслабления мышц, сообщает "Чемпионат".

Тренировка
Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM
Тренировка

Кроме того, он рекомендовал посещать массаж и сауну, а также включать в рацион витаминоносные продукты и добавки для более быстрого восстановления.

Пронин выделил значимость отдыха после тренировок для эффективного восстановления мышц. Эксперт отметил, что важно придерживаться правильного режима питания и гидратации, а также при необходимости применять различные мази и средства для облегчения боли. Если дискомфорт не проходит в течение суток, триатлет рекомендовал незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту.

Уточнения

Рацион совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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