Триатлет перечислил способы убрать боль в мышцах после тренировки

Триатлет Антон Пронин поделился советами по снижению мышечной боли после тренировок. Он акцентировал внимание на важности растяжки до и после занятий для подготовки и расслабления мышц, сообщает "Чемпионат".
Кроме того, он рекомендовал посещать массаж и сауну, а также включать в рацион витаминоносные продукты и добавки для более быстрого восстановления.
Пронин выделил значимость отдыха после тренировок для эффективного восстановления мышц. Эксперт отметил, что важно придерживаться правильного режима питания и гидратации, а также при необходимости применять различные мази и средства для облегчения боли. Если дискомфорт не проходит в течение суток, триатлет рекомендовал незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту.
Рацион— совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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