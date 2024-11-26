Обсуждение допуска российских биатлонистов на чемпионаты мира отложено до окончания СВО

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Пресс-служба Международного союза биатлона (IBU) озвучила условия, при которых российские атлеты смогут вновь участвовать в международных соревнованиях. Об этом сообщает "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0 Евгений Гараничев

Статус рассматриваемого вопроса остался неизменным с тех пор, как на конгрессе IBU в 2022 году было принято решение об отстранении Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона до выполнения определённых условий. Также на этом конгрессе было решено не допускать российских и белорусских спортсменов, а также должностных лиц на международные соревнования IBU до дальнейших уведомлений, чтобы обеспечить безопасность и целостность мероприятий.

Конгресс IBU, который состоялся в Белграде в сентябре 2024 года, не поднимал вопрос о возвращении российских и белорусских биатлонистов. В результате в ближайшие недели, месяцы или даже дольше не следует ожидать решений по данному вопросу, пока продолжается СВО и не будут выполнены указанные условия федерациями. В настоящее время правила проведения соревнований IBU не допускают участие спортсменов из этих стран.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

Уточнения

Биатло́н (от лат. bis — дважды и др.-греч. ἆθλον — состязание, борьба) — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой из винтовки.

