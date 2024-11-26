Карпин назвал главное разочарование года для футбольной сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин обозначил отмену матчей национальной команды как свое главное разочарование 2024 года. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".
"С соперниками и так сложно, а тут ещё форс-мажор. Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем — трагедия в "Крокусе"… Нет-нет, и с Пакистаном сыграть хотелось, тем более футболисты уже приехали на сбор. Но с Парагваем вышло обиднее. Соперник сильный, интересный", — заявил Карпин.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.
Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна "Яга".
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.