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Карпин назвал главное разочарование года для футбольной сборной России

1:09
Спорт

Наставник сборной России Валерий Карпин обозначил отмену матчей национальной команды как свое главное разочарование 2024 года. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Валерий Карпин
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0
Валерий Карпин

"С соперниками и так сложно, а тут ещё форс-мажор. Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем — трагедия в "Крокусе"… Нет-нет, и с Пакистаном сыграть хотелось, тем более футболисты уже приехали на сбор. Но с Парагваем вышло обиднее. Соперник сильный, интересный", — заявил Карпин.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна "Яга".

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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