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Чем опасны зимние пробежки для начинающих спортсменов

0:51
Спорт

Фитнес-тренер Александр Карпов предупредил о рисках зимних пробежек, особенно для новичков. Эксперт отметил, что неподготовленному организму такой вид активности может принести больше вреда, чем пользы.

Девушка бежит по снежной дороге
Фото: freepik by gpointstudio, PDM
Девушка бежит по снежной дороге

Карпов указал, что в морозную погоду велик риск переохлаждения дыхательных путей, что может спровоцировать различные заболевания.

"При низких температурах существует риск переохлаждения дыхательных органов, что может привести к серьёзным заболеваниям, таким как пневмония, бронхит, туберкулез и трахеит", — заявил фитнес-тренер.

Кроме того, пробежки по скользким дорожкам увеличивают вероятность травм. Специалист порекомендовал начинающим бегунам воздержаться от тренировок на улице в зимний сезон, пишет, "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта».

Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок) — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex .

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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