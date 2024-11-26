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Названы фитнес-тренды 2025 года, которые вас точно удивят

1:21
Спорт

Фитнес-индустрия активно адаптируется к меняющимся запросам общества, и в 2025 году будут популярны новые подходы к тренировкам, считает фитнес-эксперт Артём Опальницкий.

Спортзал
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Спортзал

Как пишет издание Men Today, он выделил несколько ключевых направлений, которые должны стать особенно эффективными.

По мнению специалиста, в тренде окажутся программы, рассчитанные на людей старшего возраста. С учётом растущего числа пожилых, ведущих активный образ жизни, фитнес-клубы все чаще предлагают занятия, учитывающие их физические особенности и потребности.

Опальницкий также отметил, что сохраняют популярность HIIT-тренировки, основанные на чередовании высокой и низкой интенсивности. Такие занятия подойдут для тех, кто хочет улучшить выносливость и сжечь больше калорий за короткое время.

Не останется без внимания и рабочая аудитория. Тренер предположил, что офисные тренировки станут настоящей находкой для сотрудников, у которых не хватает времени на спортзал.

Еще одной тенденцией назван функциональный тренинг. Этот формат включает упражнения, которые повторяют повседневные движения, что помогает развивать координацию и силу.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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