Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку

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Фитнес-тренер Егор Ходырев порекомендовал выполнять ситапы для укрепления спины и развития рельефного пресса.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, CC BY-SA 4.0 Накаченная мужская спина

По его словам, это упражнение помогает улучшить осанку, укрепить корпус, снизить риск травм позвоночника, повысить спортивную производительность и улучшить общее самочувствие.

Ходырев также объяснил правильную технику выполнения: начальное положение — лёжа на спине, ноги согнуты в коленях и разведены в стороны, стопы расположены близко к ягодицам, а поясница прижата к полу.

При выдохе нужно поднимать корпус, начиная с отрыва лопаток от пола, и полностью подниматься в положение сидя с прямой спиной. После достижения верхней точки необходимо плавно вернуться в исходное положение.

Тренер отметил, что ситапы можно разнообразить, добавляя повороты туловища, подъёмы на стопы или утяжеления с гантелями. Он предложил выполнять упражнение за три подхода по 10-25 раз, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

