На американское антидопинговое агентство подали в суд

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало в суд на Антидопинговое агентство США (USADA) за обвинения в клевете, сообщает Sportschau со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM Судейский молоток на столе

Причиной обвинений стали заявления представителя USADA о расследовании допинга у китайских пловцов. Весной 2024 года стало известно, что 23 спортсмена сдали положительные тесты перед Олимпиадой-2020. Иск был подан в швейцарский суд.

WADA — независимая организация, координирующая борьбу с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 28 сентября стало известно, что агентство потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед Олимпиадой в Париже, которая прошла летом 2024 года. Из-за утраты данных на Игры могли попасть спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга.

Уточнения

До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты.



Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, англ. World Anti-Doping Agency — WADA, фр. Agence mondiale anti-dopage — AMA) — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).

