Тренер "Динамо" Марцел Личка дал ответ на вопрос о получении российского паспорта

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка сообщил, что не планирует получать российское гражданство, передаёт "Матч ТВ".

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0 Марцел Личка

"Нет, таких мыслей и предложений у меня не было. У меня есть чешский паспорт, не ищу другого гражданства", — ответил Марцел Личка.

24 ноября "Динамо" на последних секундах упустило победу в матче с "Факелом" в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже на стадионе "Факел" и завершилась вничью — 1:1. Счет в этом матче открыл Даниил Фомин на 26-й минуте. На последних секундах матча, на 99-й минуте, ответный мяч забил Николай Гиоргобиани.

После этой игры москвичи не сумели вернуть четвёртое место в турнирной таблице. Теперь в их активе 31 очко после 16 игр, и они пропустили вперёд "Спартак", у которого также 31 балл. "Факел" остался в зоне стыковых матчей с 12 очками за 16 встреч.

Уточнения

Марцел Ли́чка (чеш. Marcel Lička; род. 17 июля 1977, Острава[…]) — чешский футболист и футбольный тренер. Главный тренер московского «Динамо».

