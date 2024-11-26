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Страх воды не помеха: как начать плавать в любом возрасте

3:12
Спорт

Научиться плавать можно в любом возрасте, если вы сами этого хотите. Нужно лишь подготовить снаряжение, найти время для занятий, довериться профессиональному инструктору и проявить терпение.

Плавание в бассейне
Фото: flickr.com by JD Lasica, CC BY 2.0
Плавание в бассейне

Обучение включает освоение дыхания, движений руками и ногами, а также координацию всех этих элементов.

Подготовьте снаряжение

Первый шаг — покупка необходимых аксессуаров. Для посещения бассейна понадобятся:

  • купальник
  • шапочка
  • очки

Последние, хотя и не обязательны, значительно облегчают процесс обучения, помогая привыкнуть к погружению лица в воду.

Линзы очков должны плотно прилегать к коже, не вызывая дискомфорта. Лучше выбирать модели с желтоватым оттенком линз — они улучшают видимость под водой.

Привыкайте к воде

Чтобы преодолеть страх, необходимо чаще находиться в бассейне. Постепенно вы почувствуете себя увереннее. Регулярные посещения (например, дважды в неделю) помогут подружиться с водой и доверять её поддержке.

Наймите инструктора

Работать с профессионалом всегда эффективнее, чем осваивать плавание самостоятельно. Сертифицированный инструктор обеспечит безопасность, снимет стресс и даст четкие рекомендации.

Привыкание к воде и дыханию

Многим взрослым трудно опускать голову в воду, но это ключевой навык. Попробуйте простое упражнение: наденьте очки, сделайте вдох и опустите лицо в воду, задержав дыхание. Затем постепенно двигайте руками, стоя на месте.

Тренируйте дыхание, сделайте вдох, сожмите губы и выдыхайте в воду медленно, будто через соломинку. Это упражнение поможет контролировать поток воздуха и снизит стресс.

Учитесь держаться на воде

Научиться плавать невозможно, не освоив технику держания на воде. Начните с лежания на спине или позы "звездочки" на животе. Воздух в лёгких будет удерживать вас на поверхности.

Вертикализация в воде

После упражнений на воде важно освоить навык возвращения в вертикальное положение. Подтяните колени к груди, затем опустите прямые руки вниз, чтобы оттолкнуться. Встаньте на дно бассейна, подняв голову.

Плавание на спине

Этот способ проще для новичков и позволяет отдыхать. Лягте на спину, делайте плавные движения руками и ногами. Это поможет привыкнуть к воде и укрепить уверенность.

Движения ногами и руками

Мощные удары ногами — двигатель в воде. Освойте движения "вверх-вниз" или "лягушку". Затем добавьте работу рук, начиная с фристайла. Не спешите становиться чемпионом — ставьте реалистичные цели, такие как проплыть одну длину бассейна.

Координация и техника

Правильное положение тела, слаженные движения и контроль дыхания — ключ к успеху. Постепенно объединяйте всё в одно целое.

Научиться плавать можно в любом возрасте. Главное — уверенность, последовательность и желание.

Уточнения

Пла́вательный бассе́йн — гидротехническое сооружение, предназначенное для занятий водными видами спорта, такими как плавание, прыжки в воду, подводный спорт, водное поло, подводное регби, синхронное плавание и прочие.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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