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Трусовой иногда хочется вернуться на соревнования: уже не получится быть не спортсменкой

1:05
Спорт

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, фигуристка Александра Трусова (Игнатова), призналась, что иногда задумывается о возвращении к соревнованиям.

Александра Трусова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0
Александра Трусова

"Иногда хочется вернуться на соревнования. Наверное, у меня уже никогда не получится быть не спортсменкой", — сказала Трусова Максиму Транькову в подкасте "Произвольная программа" на Первом канале.

Трусова не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года. В ноябре она выступила в шоу Евгения Плющенко "Щелкунчик". До этого фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России и взяла паузу, чтобы решить, стоит ли ей участвовать в соревнованиях текущего сезона. По данным РИА Новости, спортсменка решила пропустить ближайшие турниры.

Трусовой 20 лет. Она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине, а также бронзовую медаль на чемпионате мира. У неё также есть серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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