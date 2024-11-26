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Пётр Ян победил Фигейредо на турнире UFC в Китае и бросил русофобу вызов

1:13
Спорт

Россиянин Пётр Ян продемонстрировал своё мастерство на турнире UFC 248 в Китае, разгромив Дейвесона Фигейредо. Бой состоял из пяти раундов, в каждом из которых российский спортсмен уверенно лидировал. Судьи единогласно присудили победу Яну со счётом 50-45.

Пётр Ян
Фото: commons.wikimedia.org by MMAnytt, CC BY 3.0
Пётр Ян

После окончания поединка Ян обратился к Мерабу Двалишвили, своему потенциальному сопернику, который ранее называл Фигейредо лучшим претендентом на пояс. Он предложил провести матч-реванш, сообщает "Царьград".

В социальных сетях Двалишвили был раскритикован за свои высказывания и якобы предвзятое отношение к российским спортсменам. Победа Яна стала для него 18-й в карьере, включая пять поражений. Фигейредо потерпел четвёртое поражение при 24 победах и одной ничьей.

Сяонань Янь также успешно выступила на турнире, одержав единогласную победу над Табата Риччи из Бразилии. Муслим Салихов из России впечатлил зрителей, нокаутировав китайца Сун Кэнэна в первом раунде.

Уточнения

Пётр Евгеньевич Ян (англ. Petr Evgenyevich Yan; род. 11 февраля 1993 год, Дудинка, Красноярский край, Россия) — российский боец смешанных боевых искусств. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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