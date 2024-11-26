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Правила питья воды на тренировке: советы и нюансы

Спорт

Стоит ли пить воду во время тренировки, и какие правила при этом учитывать? Вопрос, который до сих пор вызывает споры среди любителей фитнеса.

Вода
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Вода

Хотя в современных фитнес-клубах повсеместно установлены кулеры с водой, существуют мифы, утверждающие, что пить во время занятий вредно. Но что же говорит наука? Давайте разберемся.

Можно ли пить воду на тренировке

Ранее среди спортсменов был популярен миф, что пить воду во время тренировки или в течение часа после нее категорически нельзя. Однако современные исследования опровергают эту точку зрения.

Сегодня многие подходят к кулеру в зале, выбирают воду в бутылках, а кто-то продолжает игнорировать питьевой режим, надеясь на суточный баланс. Так как же правильно?

Почему важно поддерживать водный баланс

Вода — главный нутриент для организма, выполняющий ключевые функции:

  • участвует в биохимических процессах
  • составляет основу крови, пота и других жидкостей тела
  • регулирует теплообмен
  • выводит продукты обмена веществ

Разные виды тренировок (кардио, силовые упражнения, йога, танцы) влияют на уровень потоотделения и жажды, а значит, объем необходимой жидкости зависит от интенсивности нагрузки.

Факторы, влияющие на потребность в воде:

  • Вес тела: чем больше человек, тем интенсивнее потоотделение
  • Физическая подготовка: новички теряют больше воды из-за стресса для организма
  • Температура и влажность воздуха: высокая температура усиливает потерю жидкости
  • Интенсивность тренировок: чем выше нагрузка, тем больше воды теряется
  • Потоки воздуха: кондиционер или ветер снижают ощущение жажды

Когда и сколько пить

Потребность в воде индивидуальна. Одному человеку достаточно нескольких глотков за тренировку, другому понадобится бутылка объемом 500 мл или больше.

Главное правило — не игнорировать жажду. Недостаток жидкости может снизить вашу выносливость, увеличить усталость и даже ухудшить самочувствие.

Развенчиваем мифы о питье воды во время тренировок

Мифы о вреде воды во время занятий распространены, но научных доказательств не имеют.

  • Пить воду опасно для сердца: На самом деле вода помогает сердечно-сосудистой системе, поддерживая постоянство состава крови.
  • Ощущение "бульканья" говорит, что пить нельзя: Это индивидуальная реакция, не связанная с вредом для организма.
  • Профессионалы не пьют воду: Спортсмены полощут рот водой не из-за вреда питья, а для снятия сухости.

Какую воду выбрать

  • Предпочтение: простая бутилированная или из кулера
  • Газировка: избегайте минеральной воды с пузырьками и лечебными солям
  • Температура: комнатная или слегка охлажденная
  • Добавки: если вы не профессионал, изотоники, BCAA или энергетики вам не нужны
  • Объем: ориентируйтесь на свои потребности, чаще всего достаточно 400-1000 мл.
  • Как пить: небольшими глотками между упражнениями, не ожидая сильной жажды

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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