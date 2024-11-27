Лишние слои одежды: польза или вред для тренировок

Самочувствие во время тренировки напрямую связано с комфортом, который обеспечивают правильно подобранная одежда и условия в помещении.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Спортивное снаряжение, инвентарь

Зал или комната для занятий должны хорошо проветриваться, а температура в них поддерживаться на оптимальном уровне: для тренажерных залов это 16-18 °C, для занятий йогой — 18-20 °C.

При активной физической нагрузке потоотделение неизбежно. Если между подходами тело успевает то перегреваться, то остывать, усталость наступает быстрее.

Именно поэтому важно, чтобы одежда обеспечивала хороший воздухообмен и отвод влаги. Плотная и непроницаемая экипировка лишь ускоряет обезвоживание, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и никак не способствует более эффективному сжиганию жира.

Как быстрее разогреться и сохранить тепло

Эксперты советуют для разминки или после тренировки в раздевалке брать с собой дополнительную одежду — например, толстовку или олимпийку. Однако не стоит надеяться, что лишние слои во время занятий помогут похудеть. Они могут лишь создать ненужную нагрузку для организма.

Материалы и технологии

При выборе спортивной одежды важно учитывать такие качества, как износостойкость, гипоаллергенность и гигиеничность. Современные ткани и технологии позволяют достичь всех этих характеристик.

Для пошива спортивной экипировки чаще всего используют синтетику или смешанные материалы, например, хлопок с добавлением полиэстера.

Однако полностью натуральные ткани, такие как хлопок или лен, не подходят для активных тренировок. Они впитывают влагу, но слишком долго сохнут. Кроме того, такая одежда дышит, но не помогает поддерживать оптимальную температуру тела. А светлая хлопковая футболка всего через 10 минут занятий может стать практически прозрачной.

Лучший выбор — это одежда из микрофибры или полиэстера. Особым преимуществом будут сетчатые вставки, которые улучшают вентиляцию.

Уточнения

Микроволокно или микрофибра (англ. microfibre или microfiber) — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров.

