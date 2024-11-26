Вес возвращается после похудения? Ученые разобрались, почему так происходит

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Зачастую мы можем долго и усердно худеть: сидеть на различных диетах, много тренироваться. Вес уходит, но через какое-то время снова возвращается. Почему так происходит, выяснили ученые из Швейцарского технологического института.

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Похудение-набор веса-и так по кругу. Это может очень надоедать, поскольку спустя время у большинства килограммы снова накапливаются.

Ученые назвали это эффектом "йо-йо" в честь старой игрушки. Оказалось, что наше тело обладает своеобразной "памятью об ожирении", поэтому бывает трудно удержать тонкую талию.

Исследователи даже доказали свои предположения. Они изучили образцы жировой ткани у людей после операции по уменьшению желудка. Жировые клетки — долгоживущие. В среднем они живут десять лет, прежде чем наш организм заменит их новым.

Если вы хотите сохранить стройную фигуру, то надо раз и навсегда менять образ жизни. Ну, или хотя бы держать себя в руках 10 лет, пишет KP. RU.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

