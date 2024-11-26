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Как после 50-ти сесть на шпагат с нуля? Ответила олимпийская чемпионка

2:10
Спорт

Раньше казалось, что на шпагат могут сесть только те, кто всерьёз занимается гимнастикой или акробатикой. Но сейчас это стало настолько популярным, что есть даже тренировки, где обещают за месяц посадить на шпагат с нуля. Реально ли это? И можно сесть на шпагат после 50-ти лет? Ответила на эти вопросы в беседе с Pravda. Ru Лидия Иванова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР.

Гибкость
Фото: flickr.com by lululemon athletica, CC BY 2.0
Гибкость

Она считает, что люди после 50-ти лет при желании могут запросто сесть на шпагат.

"Это несложно, если будешь каждый день разминаться и растягиваться-растягиваться. Первое условие — ни в коем случае не пытаться сесть сразу на второй-третий день. Так можно потянуть все мышцы и порвать связки. Надо начинать с разминочки", — уверяет спортсменка.

Очень эффективное упражнение — приседания. Это довольно сложное движение, так как есть нагрузка на колени.

"Если в 50 лет женщина, которая не занималась спортом, вдруг решила стать шпагадисткой, то надо каждый день делать 10 приседаний, 20 приседаний", — рассказала Иванова.

Она добавили, что от приседаний разогреваются мышцы в тазобедренном суставе, которые нам позволят растянуться. Каждый раз нужно садиться глубже, но не делать ни одного резкого движения.

"Не можешь глубоко — присаживайся на тот уровень, на который ты можешь присесть. Можно придерживаться одной ручкой, чтобы не упасть. Но каждый раз поглубже-поглубже и увеличивать. Обыкновенный принцип: каждый день чуть прибавлять. Если сегодня 10, завтра — 12 хотя бы, потом 15 раз. А 50 раз сделайте — сядь в шпагат", — отметила чемпионка.

Однако разным людям на это нужно разное количество времени. Растяжка зависит от индивидуальных способностей. Постепенный метод тренировки поможет избежать травм, а мышцы, связки будут становиться более гибкими.

Уточнения

Шпага́т положение тела, при котором расставленные в противоположных направлениях ноги находятся на одной линии, а внутренние линии бёдер образуют угол в 180 градусов.

Ли́дия Гаври́ловна Ивано́ва (Кали́нина) — советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира, после окончания карьеры — тренер по спортивной гимнастике и комментатор. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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