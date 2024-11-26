Боль в спине и кривизна уйдут после этого простого упражнения

Как избавиться от зажимов в спине и исправить осанку? Фитнес-тренер Светлана Бутова советует делать популярную асану из йоги — позу "кобры".
Это упражнение:
Чтобы встать в позу "кобры", лягте на живот, ладони положите на пол под плечевые суставы. На вдохе медленно поднимите голову и грудную клетку. Разогните немного руки в локтевых суставах. Не отрывайте лобковую кость и переднюю поверхность ног от пола.
Затем плечи разведите в стороны и опустите. Постарайтесь раскрыть грудной отдел позвоночника. Потянитесь макушкой вверх, подбородок направьте к груди (в некоторых вариациях предлагается запрокидывать голову); Постарайтесь вытянуть шею, а руки разгибайте только до тех пор, пока это не вызывает дискомфорта в спине.
В верхней точке движения задержитесь на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение.
Однако выполнять упражнение можно не всем. Так, эта поза не для тех, у кого есть грыжи позвоночника; менструация; повышенная функция щитовидной железы; повышение артериального давления; беременность; защемление и смещение межпозвоночных дисков; острые воспалительные процессы и заболевания позвоночника, пишет "СЭ".
Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
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