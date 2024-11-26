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Боль в спине и кривизна уйдут после этого простого упражнения

1:35
Спорт

Как избавиться от зажимов в спине и исправить осанку? Фитнес-тренер Светлана Бутова советует делать популярную асану из йоги — позу "кобры".

Поза саранчи в йоге
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0
Поза саранчи в йоге

Это упражнение:

  • задействует мышцы спины, ягодиц и рук, укрепляя их;
  • "раскрывает" грудной отдел позвоночника, что благоприятно влияет на осанку;
  • нормализует работу щитовидной железы;
  • улучшает психоэмоциональное состояние.

Чтобы встать в позу "кобры", лягте на живот, ладони положите на пол под плечевые суставы. На вдохе медленно поднимите голову и грудную клетку. Разогните немного руки в локтевых суставах. Не отрывайте лобковую кость и переднюю поверхность ног от пола.

Затем плечи разведите в стороны и опустите. Постарайтесь раскрыть грудной отдел позвоночника. Потянитесь макушкой вверх, подбородок направьте к груди (в некоторых вариациях предлагается запрокидывать голову); Постарайтесь вытянуть шею, а руки разгибайте только до тех пор, пока это не вызывает дискомфорта в спине.

В верхней точке движения задержитесь на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение.

Однако выполнять упражнение можно не всем. Так, эта поза не для тех, у кого есть грыжи позвоночника; менструация; повышенная функция щитовидной железы; повышение артериального давления; беременность; защемление и смещение межпозвоночных дисков; острые воспалительные процессы и заболевания позвоночника, пишет "СЭ".

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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