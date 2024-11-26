Целлюлит не помешает надеть бикини: за 10 минут в день вы уберете апельсиновую корочку

Фитнес-тренер Максим Оборин рассказал, какое эффективное упражнение поможет "разбить" целлюлит.
Впервые о ходьбе на ягодицах еще в 1970-х годах рассказал советский врач -доктор медицинских наук Иван Неумывакин. Упражнение помогает привести в тонус области таза.
Современные специалисты уверены, что упражнение способно избавить от лишних килограммов и целлюлита.
Чтобы выполнить классический вариант упражнения, сядьте на пол, выпрямите спину и держите ее ровно. Руки согните в локтях и прижмите к телу, ноги поставьте на ширине плеч. Затем напрягите ягодицы и сделайте движение вперед, напоминающее шаг. Повторите действие другой ягодицей и делайте попеременно.
Ходьбой на ягодицах лучше заниматься с утра либо вечером. Тренировка у вас займет 10-15 минут, пишет "СЭ".
Целлюлит (англ
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