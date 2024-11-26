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Целлюлит не помешает надеть бикини: за 10 минут в день вы уберете апельсиновую корочку

Спорт

Фитнес-тренер Максим Оборин рассказал, какое эффективное упражнение поможет "разбить" целлюлит.

Девушка в купальнике
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, PDM
Девушка в купальнике

Впервые о ходьбе на ягодицах еще в 1970-х годах рассказал советский врач -доктор медицинских наук Иван Неумывакин. Упражнение помогает привести в тонус области таза.

Современные специалисты уверены, что упражнение способно избавить от лишних килограммов и целлюлита.

Чтобы выполнить классический вариант упражнения, сядьте на пол, выпрямите спину и держите ее ровно. Руки согните в локтях и прижмите к телу, ноги поставьте на ширине плеч. Затем напрягите ягодицы и сделайте движение вперед, напоминающее шаг. Повторите действие другой ягодицей и делайте попеременно.

Ходьбой на ягодицах лучше заниматься с утра либо вечером. Тренировка у вас займет 10-15 минут, пишет "СЭ".

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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