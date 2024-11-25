Жирный живот, прощай! Как делать вакуум без вреда для здоровья

Врач по лечебной физической культуре Яна Сыроватская рассказала, как делать вакуум живота, чтобы избавиться от пузика и не навредить здоровью.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM Лишний вес

"Вакуум выполняют только на пустой желудок или хотя бы через два-три часа после еды. Его нельзя делать при заболеваниях ЖКТ, включая обострения гастрита и рефлюкс, чтобы не спровоцировать спазмы и ухудшение", — цитирует специалиста "СЭ".

Сыроватская не рекомендует выполнять вакуум в период реабилитации после операций в области живота и таза, при инфекционных и онкозаболеваниях.

Кроме того, по мнению врача, упражнение противопоказано при заболеваниях легких, сердца и сосудов, так как из-за него может подскочить давление. Женщинам нельзя делать вакуум при беременности, диастазе, субсерозной миоме матки и во время менструаций.