Грудь — персик: топ-5 видов спорта для женщин

Главный врач маммологического центра Фатима Тамаева объяснила, как тренировки влияют на здоровье женской груди.
"Регулярные тренировки, пусть даже не сложные, благоприятно влияет на наш организм, делают его менее восприимчивым к различным бактериям и вирусам, помогают эффективно подавлять развитие злокачественных клеток и защищают от заболеваний сердца", — цитирует Тамаеву "СЭ".
Она добавила, что вы забудете об ожирении, если будете тренироваться. Это, в свою очередь, основной фактор развития многих заболеваний, и рака молочной железы. Спорт помогает снизить уровень эстрогена, из-за избытка которого может появиться злокачественная опухоль груди.
"Чем крупнее молочные железы, тем большее значение имеет степень развитости грудных мышц. Однако нагрузка обязательно должна быть дозированной", — отметила маммолог.
Врач рекомендует женщинам заниматься: плаванием, бегом на короткие дистанции, спортивными танцами, фитнесом и йогой.
Последнее еще и полезно для молодых и кормящих мам.
Маммоло́гия (от лат. mamma «молочная железа» + греч. λόγος «наука») — раздел медицины, посвящённый диагностике, лечению и профилактике различных заболеваний молочных желёз.
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