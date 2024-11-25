Грудь — персик: топ-5 видов спорта для женщин

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный врач маммологического центра Фатима Тамаева объяснила, как тренировки влияют на здоровье женской груди.

Фото: flickr.com by Jeff Drongowski from Los Angeles, CA, USA, CC BY 2.0 Спорт

"Регулярные тренировки, пусть даже не сложные, благоприятно влияет на наш организм, делают его менее восприимчивым к различным бактериям и вирусам, помогают эффективно подавлять развитие злокачественных клеток и защищают от заболеваний сердца", — цитирует Тамаеву "СЭ".

Она добавила, что вы забудете об ожирении, если будете тренироваться. Это, в свою очередь, основной фактор развития многих заболеваний, и рака молочной железы. Спорт помогает снизить уровень эстрогена, из-за избытка которого может появиться злокачественная опухоль груди.

"Чем крупнее молочные железы, тем большее значение имеет степень развитости грудных мышц. Однако нагрузка обязательно должна быть дозированной", — отметила маммолог.

Врач рекомендует женщинам заниматься: плаванием, бегом на короткие дистанции, спортивными танцами, фитнесом и йогой.

Последнее еще и полезно для молодых и кормящих мам.

Уточнения

Маммоло́гия (от лат. mamma «молочная железа» + греч. λόγος «наука») — раздел медицины, посвящённый диагностике, лечению и профилактике различных заболеваний молочных желёз.

