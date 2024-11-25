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Талия как у осинки: советы тренера для плоского животика

0:53
Спорт

Можно ли с помощью упражнений на прокачку пресса сделать талию тоньше? Ответил на этот вопрос мастер спорта, двукратный чемпион России по легкой атлетике, эксперт фитнес-школы Evotren Александр Мироненко.

Талия
Фото: Freepik is licensed under Free license
Талия

"Упражнения на пресс помогают укрепить мышцы брюшного пресса и делают их более выразительными. Изменить форму талии или сузить ее они, увы, не могут", — цитирует его "СЭ".

Эксперт уточнил, что форма талии и ее выраженность зависят от анатомических особенностей скелета, расположения внутренних органов и жира в этой области.

"Если количество потребляемых калорий у вас станет меньше, а также увеличится физическая активность, то вы сможете добиться более тонкой талии. Однако ее форма зависит от индивидуальных особенностей", — заключил Мироненко.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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