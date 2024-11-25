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Суперкомпьютер раскрыл нового фаворита чемпионата России

1:29
Спорт

Согласно данным статистической платформы Opta Sports, петербургский "Зенит" стал фаворитом на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2024/2025. Обновленная информация, размещённая в Telegram, показывает, что после неудач "Краснодара" вероятность победы "Зенита" в чемпионате оценивается суперкомпьютером в 64,3%. "Краснодар" опустился на вторую строчку с шансами на победу в 28,7%. Тройку фаворитов замыкает московский "Локомотив", которому отводится 5,3% на чемпионство.

Футбол
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0
Футбол

Московский "Спартак" в этом прогнозе имеет шансы на уровне 1,1%, что свидетельствует о его текущем положении в таблице и нестабильной игре в сезоне.

23 ноября "Зенит" укрепил свои лидерские позиции, одержав минимальную победу над "Оренбургом" в гостевом матче 16-го тура РПЛ. Игра прошла на стадионе "Газовик" и завершилась со счётом 1:0 в пользу петербургского клуба. Единственный гол в матче был забит Александром Ерохиным на шестой компенсированной ко второму тайму минуте после передачи защитника Нуралы Алипа. Эта победа подчеркивает стабильное выступление "Зенита" и его стремление к очередному чемпионству.

Уточнения

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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