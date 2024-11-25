Раскрыт лучший соперник для сборной России

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Полузащитник "Краснодара" Олакунле Олусегун в интервью порталу Legalbet высказал мнение, что предстоящий товарищеский матч сборной России против сборной Нигерии может стать значимым событием для российской команды и одним из лучших матчей за последнее время. Возможность проведения этой игры появилась на фоне заявления менеджера по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачона, который 18 ноября сообщил, что нигерийская сборная может встретиться с российской командой в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0 Сборная России по футболу

"Эта игра будет одна из лучших для России за последнее время, потому что Нигерия — одна из лучших африканских сборных. Но также это будет отличный спарринг и для нашей команды. Играть против белых — всегда хороший опыт. Думаю, все в сборной будут рады матчу с Россией", — сказал Олусегун.

В дополнение к этому, стало известно, что Уругвай достиг предварительной договоренности о проведении товарищеской встречи со сборной России. Также посольство Анголы выразило желание организовать матч между своими национальными сборными. Эти инициативы показывают растущий интерес к матчам с участием российской сборной на международной арене, несмотря на текущую сложную геополитическую ситуацию.

Уточнения

Олакунле Олусегун (род. 23 апреля 2002, Илорин, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Краснодар».

