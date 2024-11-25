Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальное место для сна! Как обустроить интерьер спальни правильно
Мобильный офис от Airstream — работать можно везде
Как обертывания помогают визуально уменьшить объём талии?
Суперкомпьютер раскрыл нового фаворита чемпионата России
Учёные нашли способ перерабатывать пластик с помощью солнечного света
Ольга Бузова пожаловалась на тяготы актёрской профессии
Какая вредная пища особенно сладка, и почему мы на неё подсаживаемся
Во время прогулки туристка обнаружила редкие грибы — ледяные волосы
Евросоюз добавил трёх министров Сирии в санкционный список

Раскрыт лучший соперник для сборной России

1:25
Спорт

Полузащитник "Краснодара" Олакунле Олусегун в интервью порталу Legalbet высказал мнение, что предстоящий товарищеский матч сборной России против сборной Нигерии может стать значимым событием для российской команды и одним из лучших матчей за последнее время. Возможность проведения этой игры появилась на фоне заявления менеджера по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачона, который 18 ноября сообщил, что нигерийская сборная может встретиться с российской командой в 2025 году.

Сборная России по футболу
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0
Сборная России по футболу

"Эта игра будет одна из лучших для России за последнее время, потому что Нигерия — одна из лучших африканских сборных. Но также это будет отличный спарринг и для нашей команды. Играть против белых — всегда хороший опыт. Думаю, все в сборной будут рады матчу с Россией", — сказал Олусегун.

В дополнение к этому, стало известно, что Уругвай достиг предварительной договоренности о проведении товарищеской встречи со сборной России. Также посольство Анголы выразило желание организовать матч между своими национальными сборными. Эти инициативы показывают растущий интерес к матчам с участием российской сборной на международной арене, несмотря на текущую сложную геополитическую ситуацию.

Уточнения

Олакунле Олусегун (род. 23 апреля 2002, Илорин, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Краснодар».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Садоводство, цветоводство
Какие растения нельзя сажать рядом с розами Аудио 
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Домашние животные
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Су-34: могучий ударный истребитель-бомбардировщик продолжает поступать в ВКС России Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Последние материалы
Евросоюз добавил трёх министров Сирии в санкционный список
Астероид, который мог быть частью Луны, покинет окрестности Земли
От сального блеска волос можно избавиться, если следовать этим рекомендациям специалистов
26 ноября: День информации, Иоанн Златоуст и розги
Как подготовить ирисы к зиме, чтобы они зацвели лучше, чем в прошлом году
Китай запускает односторонний безвизовый режим для 29 стран
Выращивание черники на даче: всё, что нужно знать для успешного урожая
Холодная пора и ваш автомобиль: как часто стоит мыть машину в зимний период?
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вероника Степанова заявила, что общается с умершими
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.