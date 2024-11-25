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Форвард Спартака, отличившийся голами в трёх играх подряд, признан игроком недели в КХЛ

1:24
Спорт

Нападающий Иван Морозов и защитник Егор Савиков из столичного «Спартака» были включены в список лучших игроков минувшей недели КХЛ.

Хоккеист с клюшкой на ледовой площадке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хоккеист с клюшкой на ледовой площадке

На прошлой неделе «Спартак» одержал победы во всех трёх встречах: над «Адмиралом» (6:1), «Амуром» (7:3) и «Витязем» (5:4 в овертайме).

Морозов забил одну шайбу в каждом из этих матчей (включая решающую в игре с «Витязем») и сделал две результативные передачи. Савиков отметился победным голом в ворота «Амура» и пятью передачами за три встречи.

Лучшим вратарём недели был назван Владимир Галкин из екатеринбургского «Автомобилиста», который в двух матчах парировал 46 из 49 бросков. Его команда одержала победу над минским «Динамо» (3:2 в овертайме), однако проиграла по буллитам «Куньлуню» (1:2).

Среди новичков лучшим был признан 20-летний вратарь СКА из Санкт-Петербурга Павел Мойсевич, который совершил 67 сейвов из 71 в выигранных матчах против «Амура» (6:3) и «Торпедо» (4:1).

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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