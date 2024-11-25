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Травмированный Овечкин присоединится к своей команде в выездной серии матчей НХЛ

1:01
Спорт

«Вашингтон Кэпиталз» встретятся с «Флоридой Пантерз» в ночь на 26 ноября, а спустя два дня проведут матч против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Несмотря на полученное повреждение, российский нападающий Александр Овечкин также отправится на эти игры в составе команды.

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0
Александр Овечкин

Напомним, что в матче с «Ютой» 19 ноября 39-летний Овечкин травмировал ногу после столкновения с форвардом противника Джеком Макбейном. Ему пришлось покинуть лед с поддержкой от своих товарищей по команде.

Позднее представители «Вашингтона» объявили, что у Овечкина обнаружен перелом левой малоберцовой кости, из-за которого он будет вынужден пропустить от четырех до шести недель. Эта травма стала самой серьезной за всю карьеру хоккеиста. Минимум 13 игр «Вашингтона» ему придется пропустить.

 

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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