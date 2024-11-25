Фитнес-тренер объяснила важность работы над икроножными мышцами

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Фитнес-тренер Елена Соболь подчеркнула значение укрепления икроножных мышц. Она отметила, что эти мышцы являются основными в осуществлении физической активности и в повседневной деятельности каждого человека. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, CC BY 3.0 Тренажёр

"Они отвечают за множество движений, включая ходьбу, бег, прыжки и подъем по ступеням. Игнорирование их во время тренировок может привести к проблемам с ногами и ухудшению общей физической подготовки", — заявила Соболь.

Тренер также упомянула, что развитые икроножные мышцы способствуют повышению общей выносливости организма. Она привела пример: у людей, увлекающихся бегом, крепкие икры могут помочь снизить нагрузку на суставы и тем самым уменьшить вероятность травм.

Уточнения

Икроно́жная мышца (лат. Musculus gastrocnemius) — двуглавая мышца на задней поверхности голени человека. Расположена над камбаловидной мышцей, вместе с которой крепится к пятке через толстое ахиллово сухожилие.

