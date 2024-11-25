Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему нельзя оставлять руль в крайнем положении
Бразилию и Россию могут связать прямые рейсы
Россияне чаще стали выбирать пятизвездочные отели в Турции
Доступное решение для автомобилистов: забываем про запотевшие окна
Волонтёрство за границей. Как помогать и путешествовать одновременно
Урожай не радует? Узнайте, что вы делаете не так
Как выбрать оптимальный момент для покупки квартиры на фоне нестабильности рынка
Основные правила выращивания сладких дынь в суровом климате
Почему холодец может быть полезен для суставов и кожи

Фитнес-тренер объяснила важность работы над икроножными мышцами

0:51
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь подчеркнула значение укрепления икроножных мышц. Она отметила, что эти мышцы являются основными в осуществлении физической активности и в повседневной деятельности каждого человека. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Тренажёр
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, CC BY 3.0
Тренажёр

"Они отвечают за множество движений, включая ходьбу, бег, прыжки и подъем по ступеням. Игнорирование их во время тренировок может привести к проблемам с ногами и ухудшению общей физической подготовки", — заявила Соболь.

Тренер также упомянула, что развитые икроножные мышцы способствуют повышению общей выносливости организма. Она привела пример: у людей, увлекающихся бегом, крепкие икры могут помочь снизить нагрузку на суставы и тем самым уменьшить вероятность травм. 

Уточнения

Икроно́жная мышца (лат. Musculus gastrocnemius) — двуглавая мышца на задней поверхности голени человека. Расположена над камбаловидной мышцей, вместе с которой крепится к пятке через толстое ахиллово сухожилие.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Садоводство, цветоводство
Какие растения нельзя сажать рядом с розами Аудио 
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Авто
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля Аудио 
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Экономика стран Запада не готова к полноценной войне с Россией. Такой шанс представляется не часто Любовь Степушова Простой австрийский сантехник нашёл клад на сумму более 2 млн евро, по закону ему выплатят половину этих денег Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев нашёл корейцев под видом бурятов, готовится наступление ВС РФ на Запорожье Дмитрий Плотников
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Бразилию и Россию могут связать прямые рейсы
Фитнес-тренер объяснила важность работы над икроножными мышцами
Россияне чаще стали выбирать пятизвездочные отели в Турции
Доступное решение для автомобилистов: забываем про запотевшие окна
Волонтёрство за границей. Как помогать и путешествовать одновременно
Урожай не радует? Узнайте, что вы делаете не так
Как выбрать оптимальный момент для покупки квартиры на фоне нестабильности рынка
Основные правила выращивания сладких дынь в суровом климате
Почему холодец может быть полезен для суставов и кожи
Крем без масел и восков поможет жирной коже лица выглядеть на все сто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.