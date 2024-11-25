Назван способ похудеть с помощью скакалки

Фитнес-специалист Ирина Ротач поделилась советом о том, как можно сбросить вес с помощью скакалки, сообщает Men Today.
По мнению тренера, достаточно сделать 100 прыжков со скакалкой, что позволяет сжечь до 80 калорий. Она подчеркнула, что такие упражнения не только способствуют кардионагрузке, но и помогают контролировать массу тела. Кроме того, прыжки со скакалкой улучшают координацию, тренируют все группы мышц, укрепляют лодыжки и стопы, а также способствуют повышению прочности костей.
Во время выполнения данного упражнения важно следить за тем, чтобы спина оставалась в вертикальном положении, а скакалка крутилась за счет движений запястий, а не локтей. В результате, если совмещать такие тренировки с здоровым образом жизни, можно сбросить до пяти килограммов всего за месяц.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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