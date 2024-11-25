Назван способ похудеть с помощью скакалки

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-специалист Ирина Ротач поделилась советом о том, как можно сбросить вес с помощью скакалки, сообщает Men Today.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, PDM Прыжки со скакалкой

По мнению тренера, достаточно сделать 100 прыжков со скакалкой, что позволяет сжечь до 80 калорий. Она подчеркнула, что такие упражнения не только способствуют кардионагрузке, но и помогают контролировать массу тела. Кроме того, прыжки со скакалкой улучшают координацию, тренируют все группы мышц, укрепляют лодыжки и стопы, а также способствуют повышению прочности костей.

Во время выполнения данного упражнения важно следить за тем, чтобы спина оставалась в вертикальном положении, а скакалка крутилась за счет движений запястий, а не локтей. В результате, если совмещать такие тренировки с здоровым образом жизни, можно сбросить до пяти килограммов всего за месяц.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

