Аршавин заявил, что Зенит нуждается в возрождении духа Санкт-Петербурга

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший игрок "Зенита" и нынешний заместитель председателя правления по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин в эфире радио "Зенит" отметил, что команде недостает истинного духа Санкт-Петербурга.

Фото: commons.wikimedia.org by wonker, CC BY 2.0 Андрей Аршавин

"Что из команды "Зенита" 1984 года хотелось бы перенять? Честно, я особо не знаю и не помню, как играл тот "Зенит". А по отрезкам и фрагментам я не могу сказать. Но я бы сохранил… точнее, вернул бы дух Санкт-Петербурга. Хотелось бы, чтобы наших футболистов — именно из Петербурга — было больше", — заявил он.

23 ноября "Зенит" одержал выездную победу над "Оренбургом" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе "Газовик" и завершился с минимальным преимуществом гостей — 1:0. Единственный гол на шестой компенсированной минуте второго тайма забил Александр Ерохин, получив пас от защитника Нуралы Алипа.

В национальном первенстве "Зенит", одержавший победу в шести последних сезонах РПЛ, уверенно лидирует в турнировой таблице с 39 очками, опережая "Краснодар" на один балл. В то же время "Оренбург" находится в невыгодной позиции, занимая последнее место с всего восемью очками.

Уточнения

Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981[…], Ленинград) — российский футболист, выступавший на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего и плеймейкера.



«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

