Чемпион UFC обвинил брата Хабиба в неуважении к Грузии

1:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Действующий чемпион UFC из Грузии, Мераб Двалишвили, высказался в социальной сети X* в ответ на публикацию российского бойца Умара Нурмагомедова, который, по мнению Двалишвили, проявил неуважение к Грузии и ее народу. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: unsplash.com by Солал Охайон, CC0 Бойцы MMA

Нурмагомедов ранее разместил грузинскую пословицу, утверждающую, что трус всегда найдёт оправдание для своего бегства. Его пост в X появился после напряжённой перепалки спортсменов в комментариях к публикации, где Двалишвили вызвал на бой другого российского бойца — Петра Яна.

"Вот почему я давно потерял уважение к Умару и Али (менеджер Умара — Али Абдель-Азиз. — Прим. "Газеты.Ru"). Они играют в грязные игры и пишут глупости, не уважая мою страну и мой народ. Сохраняй ту же энергию, когда я увижу тебя лично — посмотрим, что будет", — написал в ответ представитель Грузии.

2 октября Нурмагомедов обвинил Двалишвили в манипуляциях при выборе даты для титульного боя в UFC.

3 августа Умар одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном в главном поединке UFC в Абу-Даби. Сразу после триумфа он выразил готовность сразиться за титул лиги. 28-летний россиянин выиграл единогласным решением судей, что добавило ему 18-ю победу в 18 боях. Сэндхаген, которому 32 года, suffered его пятое поражение в 22 поединках, имея на своем счету 17 побед.

Умар является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

* бывший Twitter. В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Уточнения

Пётр Евгеньевич Ян (англ. Petr Evgenyevich Yan; род. 11 февраля 1993 год, Дудинка, Красноярский край, Россия) — российский боец смешанных боевых искусств.



Ума́р Магомеднаби́евич Нурмагоме́дов (род. 3 января 1996, Кизилюрт, Дагестан) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC.

