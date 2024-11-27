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Можно ли похудеть, выполняя планку

2:34
Спорт

Планка — это базовое упражнение, которое выполняется с использованием собственного веса. Смысл в удержании тела параллельно полу на время.

Спорт, планка
Фото: Freepik is licensed under Public domain
Спорт, планка

Оно подходит как новичкам, так и опытным спортсменам. Планка укрепляет мышцы кора, рук, спины и ног, помогает улучшить осанку, развить гибкость и даже снять стресс.

Основные преимущества планки

  • Укрепление кора: регулярное выполнение улучшает осанку, снимает боли в спине, вызванные слабостью мышц.
  • Развитие равновесия: предотвращает бытовые травмы за счет повышения устойчивости.
  • Гибкость: растягиваются мышцы и сухожилия.
  • Психическое здоровье: статичность упражнения способствует расслаблению и медитации.

Какие мышцы работают

  • Основную нагрузку получают мышцы кора:
  • Поперечная мышца живота — поддерживает стабильность.
  • Прямая мышца живота — формирует пресс.
  • Косые мышцы живота — обеспечивают вращение туловища.
  • Мышцы, выпрямляющие позвоночник — отвечают за осанку.
  • Дополнительно задействуются широчайшая мышца спины, плечи, ягодицы и мышцы ног.

Противопоказания

Планку не стоит выполнять при:

  • межпозвоночных грыжах.
  • туннельном синдроме.
  • травмах спины, плеч, шеи, запястий.
  • беременности.
  • заболеваниях глаз или недавних операциях.

Техники выполнения

  • Классическая планка: упор на предплечья, тело держится ровно.
  • На прямых руках: упрощённый вариант, подходит новичкам.
  • Обратная планка: растягивает запястья, задействует руки, ноги и пресс.
  • Боковая планка: снимает нагрузку с поясницы, прорабатывает косые мышцы живота.
  • Динамическая планка: включает дополнительные движения, такие как поднятие таза или подтягивание колена.

Планка и похудение

Хотя планка укрепляет мышцы и улучшает тонус, её нельзя считать жиросжигающим упражнением. Для похудения необходимо сочетать кардиотренировки с силовыми и следить за питанием.

Планка — эффективное упражнение для укрепления мышц и повышения тонуса. Она подходит для тренировки дома или на работе, помогает развивать гибкость и равновесие. Однако для похудения планку лучше сочетать с кардио и соблюдением диеты.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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