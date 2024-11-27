Можно ли похудеть, выполняя планку

2:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Планка — это базовое упражнение, которое выполняется с использованием собственного веса. Смысл в удержании тела параллельно полу на время.

Фото: Freepik is licensed under Public domain Спорт, планка

Оно подходит как новичкам, так и опытным спортсменам. Планка укрепляет мышцы кора, рук, спины и ног, помогает улучшить осанку, развить гибкость и даже снять стресс.

Основные преимущества планки

Укрепление кора : регулярное выполнение улучшает осанку, снимает боли в спине, вызванные слабостью мышц.

: регулярное выполнение улучшает осанку, снимает боли в спине, вызванные слабостью мышц. Развитие равновесия : предотвращает бытовые травмы за счет повышения устойчивости.

: предотвращает бытовые травмы за счет повышения устойчивости. Гибкость : растягиваются мышцы и сухожилия.

: растягиваются мышцы и сухожилия. Психическое здоровье: статичность упражнения способствует расслаблению и медитации.

Какие мышцы работают

Основную нагрузку получают мышцы кора:

Поперечная мышца живота — поддерживает стабильность.

Прямая мышца живота — формирует пресс.

Косые мышцы живота — обеспечивают вращение туловища.

Мышцы, выпрямляющие позвоночник — отвечают за осанку.

Дополнительно задействуются широчайшая мышца спины, плечи, ягодицы и мышцы ног.

Противопоказания

Планку не стоит выполнять при:

межпозвоночных грыжах.

туннельном синдроме.

травмах спины, плеч, шеи, запястий.

беременности.

заболеваниях глаз или недавних операциях.

Техники выполнения

Классическая планка : упор на предплечья, тело держится ровно.

: упор на предплечья, тело держится ровно. На прямых руках : упрощённый вариант, подходит новичкам.

: упрощённый вариант, подходит новичкам. Обратная планка : растягивает запястья, задействует руки, ноги и пресс.

: растягивает запястья, задействует руки, ноги и пресс. Боковая планка : снимает нагрузку с поясницы, прорабатывает косые мышцы живота.

: снимает нагрузку с поясницы, прорабатывает косые мышцы живота. Динамическая планка: включает дополнительные движения, такие как поднятие таза или подтягивание колена.

Планка и похудение

Хотя планка укрепляет мышцы и улучшает тонус, её нельзя считать жиросжигающим упражнением. Для похудения необходимо сочетать кардиотренировки с силовыми и следить за питанием.

Планка — эффективное упражнение для укрепления мышц и повышения тонуса. Она подходит для тренировки дома или на работе, помогает развивать гибкость и равновесие. Однако для похудения планку лучше сочетать с кардио и соблюдением диеты.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

