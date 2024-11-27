Можно ли похудеть, выполняя планку

Планка — это базовое упражнение, которое выполняется с использованием собственного веса. Смысл в удержании тела параллельно полу на время.
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Спорт, планка
Оно подходит как новичкам, так и опытным спортсменам. Планка укрепляет мышцы кора, рук, спины и ног, помогает улучшить осанку, развить гибкость и даже снять стресс.
Основные преимущества планки
Укрепление кора: регулярное выполнение улучшает осанку, снимает боли в спине, вызванные слабостью мышц.
Развитие равновесия: предотвращает бытовые травмы за счет повышения устойчивости.
Гибкость: растягиваются мышцы и сухожилия.
Психическое здоровье: статичность упражнения способствует расслаблению и медитации.
Какие мышцы работают
Основную нагрузку получают мышцы кора:
Поперечная мышца живота — поддерживает стабильность.
Прямая мышца живота — формирует пресс.
Косые мышцы живота — обеспечивают вращение туловища.
Мышцы, выпрямляющие позвоночник — отвечают за осанку.
Дополнительно задействуются широчайшая мышца спины, плечи, ягодицы и мышцы ног.
Противопоказания
Планку не стоит выполнять при:
межпозвоночных грыжах.
туннельном синдроме.
травмах спины, плеч, шеи, запястий.
беременности.
заболеваниях глаз или недавних операциях.
Техники выполнения
Классическая планка: упор на предплечья, тело держится ровно.
На прямых руках: упрощённый вариант, подходит новичкам.
Обратная планка: растягивает запястья, задействует руки, ноги и пресс.
Боковая планка: снимает нагрузку с поясницы, прорабатывает косые мышцы живота.
Динамическая планка: включает дополнительные движения, такие как поднятие таза или подтягивание колена.
Планка и похудение
Хотя планка укрепляет мышцы и улучшает тонус, её нельзя считать жиросжигающим упражнением. Для похудения необходимо сочетать кардиотренировки с силовыми и следить за питанием.
Планка — эффективное упражнение для укрепления мышц и повышения тонуса. Она подходит для тренировки дома или на работе, помогает развивать гибкость и равновесие. Однако для похудения планку лучше сочетать с кардио и соблюдением диеты.
Уточнения
Осанка —привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.