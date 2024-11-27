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Почему ваша обувь может быть причиной боли в спине

2:17
Спорт

Врач-терапевт Александр Шестаков делится экспертным мнением.

Спортсменка
Фото: Openverse by sufw, CC BY-SA 2.0
Спортсменка

Боли в пояснице могут быть вызваны различными факторами: возрастные изменения, проблемы с межпозвонковыми дисками, слабые мышцы кора или даже неправильная обувь. Для точной диагностики стоит обратиться к врачу.

Подробно о возможных причинах

Проблемы с межпозвонковыми дисками

Часто причиной боли становятся изменения в хрящевых "прослойках" между позвонками. Эти диски амортизируют нагрузку на позвоночник, но с возрастом или из-за патологий их работа нарушается.

Это может вызывать ноющую боль после физических нагрузок, таких как бег или длительные прогулки. Если при этом затрагиваются нервные окончания, боль может становиться острой и "отдавать" в ноги.

Слабые мышцы кора

Мышцы кора (брюшные мышцы, мышцы вдоль позвоночника, диафрагма, тазовое дно) создают каркас для тела, поддерживая позвоночник.

Если эти мышцы ослаблены, нагрузка полностью ложится на позвоночник и диски, что ускоряет их износ и вызывает боль.

Нарушения изгибов позвоночника

Проблемы, такие как гиперлордоз или сколиоз, могут нарушить распределение нагрузки на диски, вызывая дискомфорт.

Реже: заболевания позвоночника

К болезненности могут привести такие заболевания, как реактивный артрит, анкилозирующий спондилит или остеопороз.

Неправильная обувь

Неудобная или неподходящая обувь для тренировок может усилить нагрузку на позвоночник, что повышает риск боли.

Как лечить и предотвращать боль в пояснице

Если боль уже возникла, важно обратиться к врачу. Участковый терапевт поможет направить вас к нужному специалисту (неврологу, ревматологу, ортопеду).

Для профилактики:

  • Выбирайте удобную обувь для тренировок
  • Тщательно разминайтесь перед занятиями
  • Следите за правильной техникой бег
  • Соблюдайте питьевой режим до, во время и после тренировк
  • Укрепляйте мышцы кора с помощью силовых упражнений
  • Эти меры помогут снизить нагрузку на позвоночник и избежать боли

Уточнения

Врач (ст.‑слав. врачь - "заклинатель, колдун, заговаривающий, волшебник", от однокоренных глаголов врать, ворча́ть), также до́ктор (лат. doctor - "учитель", от docēre - "учить") — специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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